【時報記者王逸芯台北報導】南亞(1303)第三季營收寫下歷史新高，展望第四季，儘管在基期已高下，營收預估將相較第三季持平或略減，但合併利益將力拚維持第三季水準，南亞今股價持穩走揚，維持約0.5%~1%漲幅表現，持續朝向90元大關靠攏。
南亞第三季合併營收創下歷史新高，預估第四季營收持平或略減，但合併營業利益將可努力維持第三季水準，主要原因包括部份化工及電子產品價格因大陸能耗雙控，供給面減少下拉高價格；第四季有多項化工產品生產線安排定檢，部份將藉由庫存或產地間調度因應；東南亞疫情、運輸及供應鏈長短料等問題；第四季大陸及美國地區假期因素及客戶年終調整庫存。
電子材料占比南亞營收比重最大，南亞台灣廠區銅箔基板去瓶頸增加產量，且新擴建銅箔廠及ABF新產能投產，外售量增加，另外，針對大陸限電措施，可能造成電子材料產品供應吃緊，南亞可藉由台灣、大陸多個生產基地靈活進行產銷調配，適時爭取訂單。
不僅如此，車用市場長線看好，南亞也看好目前整體汽車電子化趨勢不變，汽車連網、先進駕駛輔助系統、資訊共享及電動化系統均需使用更多晶片，在需求快速成長下，2020~2025年汽車應用ABF載板與PP載板使用量之年複合成長率皆高達二成，使IC載板供不應求的情況更加嚴重。
(時報資訊)
#南亞
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：