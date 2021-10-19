英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）受訪時表示，必須研發出比蘋果更優秀的晶片，希望有朝一日贏回蘋果晶片訂單，外界解讀是衝著台積電而來，知名半導體分析師陸行之表示，英特爾現在應該確保量產投片不要延遲，好好思考如何縮短與台積電的製程技術差距，否則別癡心妄想蘋果會回頭。
陸行之今(19日)在臉書粉絲頁貼文表示，老實說，很少看到一個CEO媒體曝光率這麼高，講大話講得這麼滿，Pat現在不是應該好好盯著Intel 7 Sapphire Rapids 明年一季度量產投片不要再延遲，好好想想如何縮短Intel跟台積電的製程技術及成本差距，在這些還沒準備好之前，別癡心妄想蘋果會回頭。
他還表示，實在不懂Pat為何浪費這麼多時間跟媒體吹牛，還不如多花時間好好強化內部管理及技術藍圖，把螺絲拴緊，Please just show us the results first instead of keep saying it.陸行之甚至說，「最近連我一些Intel的朋友都有點看不下去了」。
對於蘋果Mac改用自家晶片後，英特爾即一直耿耿於懷，基辛格日前受訪時指出，有朝一日要贏回蘋果芳心，方法就是要推出比蘋果更優秀的晶片，儘管過程可能要費時好幾年。
基辛格也呼籲美國政府補助半導體產業，因為仰賴台灣及韓國代工只會徒增「地緣政治動盪」。
英特爾自2005年以來即長期提供Mac晶片，近年因技術升級陷入瓶頸，逐漸被競爭對手超前，蘋果去年即以自家晶片取代英特爾晶片，不僅讓英特爾少了一個大客戶，甚至還多了一個競爭對手。
(時報資訊)
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