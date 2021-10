英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)受訪時表示,必須研發出比蘋果更優秀的晶片,希望有朝一日贏回蘋果晶片訂單,外界解讀是衝著台積電而來,知名半導體分析師陸行之表示,英特爾現在應該確保量產投片不要延遲,好好思考如何縮短與台積電的製程技術差距,否則別癡心妄想蘋果會回頭。

陸行之今(19日)在臉書粉絲頁貼文表示,老實說,很少看到一個CEO媒體曝光率這麼高,講大話講得這麼滿,Pat現在不是應該好好盯著Intel 7 Sapphire Rapids 明年一季度量產投片不要再延遲,好好想想如何縮短Intel跟台積電的製程技術及成本差距,在這些還沒準備好之前,別癡心妄想蘋果會回頭。

他還表示,實在不懂Pat為何浪費這麼多時間跟媒體吹牛,還不如多花時間好好強化內部管理及技術藍圖,把螺絲拴緊,Please just show us the results first instead of keep saying it.陸行之甚至說,「最近連我一些Intel的朋友都有點看不下去了」。

對於蘋果Mac改用自家晶片後,英特爾即一直耿耿於懷,基辛格日前受訪時指出,有朝一日要贏回蘋果芳心,方法就是要推出比蘋果更優秀的晶片,儘管過程可能要費時好幾年。

基辛格也呼籲美國政府補助半導體產業,因為仰賴台灣及韓國代工只會徒增「地緣政治動盪」。

英特爾自2005年以來即長期提供Mac晶片,近年因技術升級陷入瓶頸,逐漸被競爭對手超前,蘋果去年即以自家晶片取代英特爾晶片,不僅讓英特爾少了一個大客戶,甚至還多了一個競爭對手。

(時報資訊)

