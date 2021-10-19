【時報-台北電】受全球能源高漲，各地缺電限制產能的帶動下，市場呈現貨源緊張態勢，進一步提振倫敦金屬交易所(LME)錫價連2個交易日上漲，並延續高檔震蕩。

終場周一(10/18)倫敦(LME)期錫上漲1.65%，較前一日再漲614美元，報每公噸37,814美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#LME #期錫 #缺電

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
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19997.00 -23.00
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