IT之家報導，阿里巴巴19日舉行「2021雲棲大會」，會上阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥公布自研雲晶片「倚天710」。該晶片不僅使用5奈米工藝，其晶片集成高達600億個電晶體，在公開測試集上的分數達到440，領先全球，這是大陸企業在高端晶片上的新突破。
據官方介紹，該晶片是業界性能最強的ARM伺服器晶片，性能超過業界標準20％，能效比提升50％以上。該晶片已在7月份流片，將在阿里雲資料中心部署應用。
和2019年發佈的AI推理晶片含光800不同，倚天710是一顆通用伺服器CPU晶片。倚天710採用業界最先進的5奈米工藝，單晶片容納高達600億電晶體；在晶片架構上，基於最新的ARMv9架構，內含128核CPU，主頻最高達到3.2GHz，能同時兼顧性能和功耗。在記憶體和介面方面，集成業界最領先的 DDR5、PCIE5.0等技術，能有效提升晶片的傳輸速率，並且可適配雲的不同應用場景。
官方稱，為解決雲計算高併發條件下的頻寬瓶頸，倚天710針對片上互聯進行了特殊優化設計，通過全新的流控演算法，有效緩解系統擁塞，從而提升了系統效率和擴展性。在標準測試集SPECint2017上，倚天710的分數達到 440，超出超過業界標準20％，能效比提升50％以上。
(時報資訊)
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