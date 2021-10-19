行政院長蘇貞昌今日赴立法院提出「111年度中央政府總預算案」報告，111年度中央政府總預算案歲入編列新台幣2兆2,391億元，較110年度增加9％；歲出編列2兆2,621億元，較110年度增加5.9％，歲入歲出差短230億元，連同債務還本960億元，共須融資調度數1,190億元，以舉借債務690億元及移用以前年度歲計賸餘500億元支應。
政院希望，111年度中央政府總預算能達到歲出增幅未超過歲入成長率、歲入歲出差短縮減、債務還本增加的目標。
蘇貞昌指出，在衡量國內外經濟情勢，兼顧疫情因應、未來施政重點與國家發展需要，並恪遵公共債務法及財政紀律法等規定下審慎籌編，111年度中央政府總預算案具有「還債金額20年來最高」、「擴大照顧國人、壯大台灣」及「持續加碼挹注地方」等三項特點。
另外，110年度歲出編製重點在於：加速公共建設投資，強固關鍵基礎建設；貫徹產業轉型升級，提升全球經濟戰略地位；厚植國防能量，增進國際合作；優化多元教育環境，加速前瞻科研人才布局；周延全齡照顧，打造富足樂活社會；完善社會安全網絡，建構安居樂業環境；保障地方財源，均衡市縣發展。
蘇貞昌表示，截至110年9月底止，債務未償餘額實際數為5兆6,898億元，與105年5月底的5兆3,988億元相較，5年僅淨增加2,910億元， 整體債務規模仍受嚴密控管。
行政院依總統蔡英文施政藍圖，致力推動產業轉型升級，帶動經濟成長，也透過加薪、減稅、增福利，讓更多國人受到周全照顧，共享經濟成長果實。未來一年，行政團隊將持續努力，確保國家安全、社會安定、人民安心，讓台灣永續發展。
由於全球新冠肺炎疫情威脅，蘇貞昌認為，未來國家面臨的挑戰依舊嚴峻，期盼立委們鼎力支持，早日通過總預算案，讓攸關國家長遠發展與人民福祉的各項施政，得以順利推展。
(時報資訊)
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