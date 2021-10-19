【時報記者沈培華台北報導】SEMI（國際半導體產業協會）今(19)日發布年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告，看好全球矽晶圓產業前景，預測出貨量一路走強至2024年。2021年矽晶圓出貨量預估將較去年同期大增13.9%，來到近14,000百萬平方英吋（million square inch, MSI）的歷史新高，這波漲幅又以邏輯、代工和記憶體部門為最大宗。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，在終端市場推動下，半導體出現強勁的長期成長需求，帶動矽晶圓出貨量顯著攀升。這波成長態勢持續增強，可望延續好幾年的時間。不過總體經濟復甦步伐放緩，以及晶圓製造產能何時增加以因應不斷地增長需求，也都可能帶來一定的影響。
SEMI預測矽晶圓出貨成長力道一路延續至2024年。預估2021年矽晶圓出貨量較去年同期大增13.9%達近13,998百萬平方英吋，2022年續增6.4%至14,896百萬平方英吋，2023年預估續增4.6%達15,587百萬平方英吋，在2024年再成長2.9%達16,037百萬平方英吋新高。
(時報資訊)
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