【時報記者林資傑台北報導】網安設備廠其陽(3564)受惠營收成長動能顯著轉強，股價月初3天急漲近33％至31.9元，隨後漲多拉回下探28元支撐，近日再度發動上攻。今（19）日開高後在買盤敲進下放量攻鎖漲停價34.5元，領漲工業電腦族群、並創去年1月中以來21月新高。
其陽2021年上半年營運表現偏弱，合併營收6.96億元、年減13.42％，稅後淨利628萬元、年減26.18％，每股盈餘（EPS）0.11元，主要受淡季需求轉弱、新台幣強升、零組件缺料及採購成本上漲等逆風干擾。
不過，其陽受惠中美主要客戶拉貨力道轉強，營收7月起顯著轉強，9月自結合併營收創2.34億元新高，月增13.62％、年增32.48％，使第三季合併營收亦創6.2億元新高，季增達66.35％、年增達50.6％。累計前三季合併營收13.16億元、年增8.27％，續創同期新高。
其陽表示，雖然全球疫情持續嚴峻、且面臨原物料短缺逆風，但公司受惠主要市場需求轉強，中國大陸及美國客戶9月均大幅提升拉貨力道，在母公司友通及佳世達集團全力協助採購生產下，帶動9月及第三季營收同步改寫新高。
展望後市，其陽董事長李昌鴻指出，今年初許多接獲的ODM專案將在第四季進行試產，且投入的研發資源將在明年有顯著收穫，除了傳統網安市場需求穩健成長，預計在邊緣運算、5G市場亦將有新進展，可望持續挹注公司營運成長動能。
(時報資訊)
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