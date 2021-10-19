【時報記者郭鴻慧台北報導】節能減碳勢不可擋，國產(2504)宣布與加拿大廠商CarbonCure Technologies Inc.共同合作，首次引進國際混凝土科技領先的創新技術，未來國產所生產每一立方米的混凝土可減碳達17公斤，且混凝土的抗壓強度及製造效率均有所提升。

國產指出，CarbonCure Technologies Inc.致力於以化學方式，將從工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，並永久嵌入混凝土中。該科技工藝不僅提高了混凝土的抗壓強度，使混凝土生產商能夠提高製造效率，同時減少混凝土的碳足跡。

國產表示，與該領域創新領導的CarbonCure Technologies Inc.進行戰略合作，初期將在國產建材實業所屬的汐止廠與台南廠推動實施，預計兩年內將推動到國產建材實業所屬的全台28座混凝土廠中的21座，預計該突破性的二氧化碳回收技術，屆時每年將可為國產建材實業回收相當可觀的二氧化碳。同時透過這項合作，國產是CarbonCure Technologies Inc. 進入東亞市場的重要合作伙伴。

國產成立67年以來，力行創新已創造許多成果，包括其所研發的綠混凝土成為全台第一家獲得內政部認證的廠商，研發的透水等9大高端混凝土，也不斷的應用在象徵海綿城市的透水混凝土步道，加上推動的大溯源管理建構的國產安心建材履歷，也獲得整個營建產業響應，建築新案已經快突破2000案，等同於大約每5個新建案便有一個是擁有國產安心建材履歷。

(時報資訊)

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