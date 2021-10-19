陸媒IT之家報導，小米集團董事長雷軍19日在投資者日上公布最新造車進度，表示小米造車及團隊各項工作的進展都遠超他的預期，預計小米汽車將於2024年上半年正式量產。受此利多消息帶動，小米19日早盤股價大漲，截至11點15分，報22.15港元，漲幅3.75％。
報導稱，雷軍表示，做汽車業務並不是為「出風頭」，他指現時電動車已從機械產業轉變為資訊產業，加上有同行都已經在做，認為小米不跟進就會被淘汰。加上小米從智慧手機到智慧家居及智慧辦公，屬全智慧生態，若跟電動汽車好好整合的話，有極強的擴張性。
雷軍透露，小米汽車9月1日已在北京註冊，首個工廠會落戶在北京亦莊，目前已收到2萬份簡歷，到職研發團隊453人。
此外，數位博主還透露8月份時，小米新能源團隊還接洽了法國汽車零配件供應商佛吉亞（Faurecia），預計小米造車進展將再一次提速。
2021年3月30日，小米集團發佈公告稱，將成立一家全資子公司並由其負責高品質智慧電動汽車業務。小米造車首期投資為人民幣100億元，預計未來10年投資額100億美元。此外，小米首席執行官雷軍將兼任智慧電動汽車業務的首席執行官。
(時報資訊)
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