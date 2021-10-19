櫃買中心19日表示，利統公司（1293）已在19日申請登錄興櫃股票，產業別是食品業。
根據櫃買中心資顯示，利統公司成立於1994年12月間 ，董事長兼總經理為張天鴻，主要經營業務是保健食品（含原料）研發及銷售、植物用保鮮劑（乙烯阻斷劑）研發及銷售、動物、植物促長調節劑研發及銷售等，送件時資本額為1億1,909萬元。利統公司2020年業績，營收4億2,595萬元，稅前盈餘4,804萬元，每股盈餘6.74元。
(時報資訊)
櫃買中心19日表示，利統公司（1293）已在19日申請登錄興櫃股票，產業別是食品業。
根據櫃買中心資顯示，利統公司成立於1994年12月間 ，董事長兼總經理為張天鴻，主要經營業務是保健食品（含原料）研發及銷售、植物用保鮮劑（乙烯阻斷劑）研發及銷售、動物、植物促長調節劑研發及銷售等，送件時資本額為1億1,909萬元。利統公司2020年業績，營收4億2,595萬元，稅前盈餘4,804萬元，每股盈餘6.74元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：