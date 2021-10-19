中央流行疫情指揮中心10月初發函各地方衛生局，讓民眾接種新冠肺炎疫苗的小黃卡上，除了目前的AZ、BNT、莫德納、嬌生外，還可註記中國大陸的國藥、科星疫苗，外界認為這是台灣承認對岸的疫苗。

對此，衛福部長陳時中於立法院受訪時表示，這只是針對事實認定有接種過這兩支疫苗，但是否承認要另案研究。

至於未來推動疫苗護照，國藥和科興是否可納入認證？陳時中表示：整體運用仍要討論。

對於打完疫苗想要回台的僑胞，2022年春節是否要比照機組人員採5＋9檢疫模式？陳時中回應，從國外回台灣的民眾要考慮自己的抵抗力，以及施打疫苗情況、社區防疫能力，機組員的檢疫是因應國家經濟需要，人數相對少且範圍可控，兩者思考點不一樣。

(時報資訊)