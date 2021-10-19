中央流行疫情指揮中心10月初發函各地方衛生局，讓民眾接種新冠肺炎疫苗的小黃卡上，除了目前的AZ、BNT、莫德納、嬌生外，還可註記中國大陸的國藥、科星疫苗，外界認為這是台灣承認對岸的疫苗。
對此，衛福部長陳時中於立法院受訪時表示，這只是針對事實認定有接種過這兩支疫苗，但是否承認要另案研究。
至於未來推動疫苗護照，國藥和科興是否可納入認證？陳時中表示：整體運用仍要討論。
對於打完疫苗想要回台的僑胞，2022年春節是否要比照機組人員採5＋9檢疫模式？陳時中回應，從國外回台灣的民眾要考慮自己的抵抗力，以及施打疫苗情況、社區防疫能力，機組員的檢疫是因應國家經濟需要，人數相對少且範圍可控，兩者思考點不一樣。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：