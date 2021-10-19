【時報編譯張朝欽綜合外電報導】富豪汽車(Volvo Cars)周一表示，其首次公開上市的每股定價將在53~68瑞典克朗(約6.14~7.87美元)區間，讓該汽車製造商的最高估值落在230億美元，為歐洲今年以來最大的IPO案。

富豪在大股東吉利汽車的保護傘下，已經多年尋求IPO，該公司曾在本月表示，希望透過在瑞典股市的IPO籌資29億美元。此前消息人士的透露，富豪將該公司的市值估值目標訂在200多億美元。

富豪在最新聲明中表示，該高階休旅車製造商的估值在1630億至2000億瑞典克朗(約188億至231億美元)之間。該公司股票將於10月28日開始交易。而吉利汽車將在上市之後，將繼續成為該公司最大股東。

NordLB分析師Frank Schwope表示，對於該公司的估值評估是更為的保守。「能否實現這一估值，不僅取決於他們的投資，還取決於他們如何合作。Polestar是一家很有前途的公司，但你為此付出的是他們未來」。Polestar是吉利和富豪共同擁有的電動車製造商。

富豪表示，今年1~9月營業利益(EBIT)預計將從去年同期的36億瑞典克朗增至166億瑞典克朗。

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