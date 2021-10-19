【時報編譯張朝欽綜合外電報導】富豪汽車(Volvo Cars)周一表示，其首次公開上市的每股定價將在53~68瑞典克朗(約6.14~7.87美元)區間，讓該汽車製造商的最高估值落在230億美元，為歐洲今年以來最大的IPO案。
富豪在大股東吉利汽車的保護傘下，已經多年尋求IPO，該公司曾在本月表示，希望透過在瑞典股市的IPO籌資29億美元。此前消息人士的透露，富豪將該公司的市值估值目標訂在200多億美元。
富豪在最新聲明中表示，該高階休旅車製造商的估值在1630億至2000億瑞典克朗(約188億至231億美元)之間。該公司股票將於10月28日開始交易。而吉利汽車將在上市之後，將繼續成為該公司最大股東。
NordLB分析師Frank Schwope表示，對於該公司的估值評估是更為的保守。「能否實現這一估值，不僅取決於他們的投資，還取決於他們如何合作。Polestar是一家很有前途的公司，但你為此付出的是他們未來」。Polestar是吉利和富豪共同擁有的電動車製造商。
富豪表示，今年1~9月營業利益(EBIT)預計將從去年同期的36億瑞典克朗增至166億瑞典克朗。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：