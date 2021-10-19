【時報記者莊丙農台北報導】自動化產業族群今年前3季表現亮麗，目前訂單滿載，能見度都達到明年第1季，但由於大陸限電措施、恒大地產破產危機等不確定因素，2022年大陸經濟成長有所疑慮，在企業重新考慮大陸的投資計畫，後續須注意自動化產業的拉貨需求。

日本工具機協會(JMTBA)9月訂單初值為1446億日圓，月增15％，年增72％，表現優於8月，法人認為，除了歐洲及美國市場需求持續回升外，大陸市場在8月銳減21％後，進入9月有所回升。預估第4季訂單年增率可望達50～60％，2021年全年訂單成長70％。先前受貿易戰及疫情影響，導致2019到2020年訂單衰退，推測2021年因為疫情導致部分資本開支遞延至2022年，預期此波向上循環可延續至明年第3季。

上銀(2049)、全球傳動(4540)、直得(1597)今年第3季營收都表現不俗，上銀單季營收75.3億元，創3年來單季新高；全球傳動9月營收創高，第3季營收9.64億元，創單季次高；直得第3季營收4.92億元，也是3年來單季新高。

自動化產業今年來自歐美市場需求回溫、半導體產業和大陸市場先前下的長單延續，目前訂單能見度都來到明年第1季，上銀也在接明年2月、3月訂單。但另一方面，部份大陸5G基建客戶有提前下單，近期接單熱度不如上半年，預期自動化產業第4季有可能面臨較淡的表現。而大陸推行能減排政策，工業生產的成長幅度將會減緩，不過電子行業、新能源行業、進口替代都是長期趨勢，是否影響自動化產業的景氣擴張增速，還要觀察大陸調控力道。

(時報資訊)

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