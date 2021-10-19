【時報記者林資傑台北報導】美系外資出具最新報告，持續看好ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)，預期3大催化劑將驅動近期股價表現，重申「買進」評等，將南電目標價自635元調升至666元、景碩目標價自300元調升至310元，欣興則維持230元不變。
在台股強彈配合外資調升目標價激勵下，載板三雄今日股價在齊獲買盤敲進下強勢表態，欣興及景碩放量攻鎖漲停價141.5元及237.5元，景碩更一舉創下歷史新高，南電亦同步放量飆升9.71％至452元，鄰近午盤仍維持逾9％漲幅。
美系外資持續看好ABF載板產業，認為在載板層數、技術持續升級趨勢支持下，價格趨勢可望優於預期。由於ABF及BT載板需求良好，預期載板三雄第三季將繳出強勁的獲利表現，且3大催化劑將在未來幾個月驅動載板三雄股價表現。
美系外資看好第四季及明年上半年載板售價持續上漲，且英特爾／超微的新CPU平台滲透率及先進封裝解決方案採用率持續提升。而加密貨幣挖礦需求趨勢持續復甦，對繪圖晶片需求有調升空間。
由於PC仍是ABF載板終端需求最大市場，近期投資人憂慮PC需求在今年後可能趨緩，供需吃緊趨緩可能導致ABF載板價格轉弱。但美系外資認為，在英特爾及超微（AMD）的新PC／伺服器CPU平台需求驅動下，對ABF載板需求層數將顯著增加。
美系外資預期，今年PC和伺服器CPU對ABF載板的需求量將分別增加5％、9％。即使假設明後年PC及伺服器出貨量持平，相關CPU對ABF載板的需求量，仍將分別增加33％、23％及21％、44％，對主要供應商的積極擴產計畫增加可信度。
美系外資看好在4大因素推動下，ABF載板價格在第四季及明年上半年將持續上漲，看好南電、欣興、景碩的第四季ABF載板平均售價（ASP）將分別季增8％、3％、3％，明年首季分別季增2％、2％、2.5％，由於供需持續吃緊，預期強勁的價格趨勢將持續。
而BT載板受惠SiP/AiP滲透率提升、5G智慧手機普及率提升及汽車電子的結構性需求，美系外資預期全球BT載板產業2022～2024年稼動率將維持96～98％高檔，對價格趨勢有利，預期南電、欣興、景碩明年BT載板價格將分別上漲7％、8％、5％。
雖然投資人憂心中國大陸限電政策造成的不確定性，但美系外資指出，載板三雄在中國大陸的ABF載板產能僅占全球約8％，即使被要求明年每周停產1天，對南電、欣興、景碩明年的獲利預期影響僅分別為3％、2％、1％，處於可獲控制狀況。
此外，載板三雄在中國大陸的BT載板產能比重雖高於ABF載板，但與印刷電路板（PCB）等其他零組件相比仍低得多。美系外資認為，任何意外的生產中斷都可能導致BT載板價格環境優於預期，有利於載板三雄的BT載板毛利率提升。
最後，部分投資人似乎擔心潛在的營運成本上升，尤其是中國大陸潛在的電力成本上漲。然而，美系外資認為，電力成本僅占載板三雄營收的3～5％，即使整體電力成本上漲20％，在不轉嫁給客戶情況下，預估對載板三雄的毛利率影響僅0.1～0.3個百分點。
美系外資認為，電力成本即便上漲，對載板三雄的毛利影響並不顯著，相信仍屬於可調控管理狀態。因此，儘管對中國大陸限電擔憂仍在，但美系外資認為南電、欣興和景碩的穩健獲利趨勢基本上應維持不變。
美系外資預期在強勁的需求增加趨勢下，ABF載板價格上漲趨勢將較預期更強勁，將欣興、南電、景碩今年的獲利預期分別調升1％、5％、3％，明年分別調升1％、5％、3％，2023年則分別調升2％、4％、3％。
(時報資訊)
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