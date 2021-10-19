（LINE Bank打出2.2％高利活存搶市。圖／LINE Bank提供）
為了幫助用戶在日常消費之中，順手輕鬆存下零錢，同時享有優惠存款利率，LINE Bank 19日宣布，將於2021年10月21日，推出存款利率2.2％的優利活存「口袋帳戶」。新台幣1元起息、高利無須達成任務，且口袋帳戶隨存隨領、利息不打折，讓用戶「口袋」裡隨時保有一筆最高5萬元的「緊急預備金」，不僅每日享高利，亦可隨時應急，解決不時之需。
LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank充分瞭解民眾渴望善用每一分錢的期待，LINE Bank自開業以來積極研擬適合用戶的多項存款方案，以『穩健累積財富』為出發點，針對存款目的、所需彈性等不同面向，規劃出4種不同存款產品，如『主帳戶』、『口袋帳戶』、『定期存款』、『夢想帳戶』，期待用戶能在不同需要下，選擇適合自己的存款規劃，讓儲蓄效益最大化。
除了儲蓄累積財富以外，對於民眾的緊急資金需求，LINE Bank提供的個人信貸產品可望紓解民眾肩頭負擔，不但24小時隨時打開LINE Bank APP就能申辦，更有低開辦費488元，以及「一段式信貸利率1.68％」專案，只要申請人符合專案所認定的任職公司條件，為上市櫃、或指定企業條件之內勤正職員工、且信用往來無異常者，即有機會申請到最低1.68％優惠利率！
LINE Bank指出，口袋帳戶上市，更進一步完善多樣化的存款產品，滿足不同用戶、不同人生階段，或同一用戶想要妥善管理手中資產的各種需求。用戶可從現有四大存款產品當中，選擇最適合自己的存錢方式，再搭配目前各產品的限時活動，享有優惠存款利率。
舉例而言，隨時需要花用的錢可放在「主帳戶」，享受優惠利率0.6％；暫時不會用到，但又想保留使用彈性的錢，就先放「口袋帳戶」享受優惠利率2.2％；手中較大筆的閒置資金也想要有穩定利息，就開立整筆存入的「定期存款」，1年有1.1％、2年1.2％的優惠利率；最後，有3階段加碼式利率的零存整付定存「夢想帳戶」，最高優惠利率可達1.62％，則最適合想要每月固定存錢圓夢的用戶。
(時報資訊)
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