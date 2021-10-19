【時報記者張漢綺台北報導】光寶科(2301)前3季每股盈餘為4.9元，創下歷年同期新高，由於車用電子及雲端運算維持強勁成長，光寶科總經理邱森彬表示，第4季營收可望維持季增及年增成長趨勢，隨著產品組合優化，毛利率亦可望優於去年同期，不過外資最新報告普遍中立看待，致使光寶科今天盤中股價逆勢走跌。
光寶科第3季合併營收為418.6億元，季增3%，創下7季來的單季新高，營業毛利為80.84億元，季增1%，單季合併毛利率為19.3%，季減0.4個百分點，年增0.3個百分點，因認列光電部門逾期應收款項，提列3.96億元預期信用減損損失，營業淨利為35.2億元，季減7%，年減12%，營業淨利率為8.4%，單季稅後盈餘30.8億元，季減24%，年增3%，單季每股盈餘為1.33元；累計今年前3季合併營收達1202.6億元，不含已轉讓之固態硬碟事業以及不列入合併財報之閎暉實業，年增10%，營業毛利為227.95億元，年增10%，合併毛利率為19%，年增1.1點百分點，營業淨利為94.29億元，年增12%，營業淨利率為7.8%，年增0.6個百分點，稅後盈餘達113.77億元，年增42%，每股盈餘為4.9元，累計前3季獲利率與每股盈餘均創歷史新高。
展望第4季，邱森彬表示，往年營運都是全年高峰，第4季會淡一點，隔年第1季再下滑，第2季才會重回成長，不過今年第3季車用電子及雲端運算缺料影響，部分訂單遞延至第4季，且雲端運算及車用電子需求維持強勁成長動能，第4季營收可望維持季增及年增成長趨勢，目前IC缺料還是不太樂觀，不過，相較於競爭對手，光寶科供應鏈掌握還不錯，再者，公司年初預期會缺料，針對缺料品項更改設計，改用其他材料，因此缺料影響不大，第4季在產品組合優化下，毛利率可望優於去年同期。
光寶科法說會後，多家外資出具最新報告，普遍保守看待，其中亞系外資雖然看好數據中心、光電及汽車將長期穩定推動光寶科營業淨利增長，但因近期產業遇逆風，光寶科2021年到2023年每股盈餘微調整1%到2%，評等降至「優於大盤表現」評等，目標價也從75元降至70元；美系外資則維持「持股續抱」評等及目標價62元；日系外資表示，儘管全球IC短缺導致出貨量遞延，光寶科認為光電、汽車相關業務及5G小基站在內的雲端運算業務將成為2022年成長主要動能，我們提高2021年獲利成長16.7%，但將2022年獲利調降1.2%，給予「中立」評等；歐系外資則是微調光寶科2022年到2023年每股盈餘1%，給予「中立」，目標價由73.5元降至72元。
(時報資訊)
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