【時報記者王逸芯台北報導】MCU(微控制器)設計廠盛群(6202)新產品發表會，由總經理高國棟親自主持，盛群2021年開發完成的新產品，總計31項、65個IC，盛群今年度新品發表會聚焦5大主題，高國棟表示，盛群今年在前9月營收表現出現大幅度成長，且除健康量測外，今年前9月各類產品出貨均相較去年明顯提升，目前整體產業狀況仍相當好，他也預告，今年爆發性成長的馬達控制MCU已經看到後續還有客戶需求，安全防護部分明年狀況會更好。
高國棟表示，儘管今年有疫情肆虐，但盛群累計前9月營收已經達52.5億元、年增長32.7%，創下歷史新高，可以說是盛群第一次出現這麼高的成長比例。盛群MCU占比理想幅度為營收約8成，這幾年都有符合目標，累計今年1~9月占比79%，其他周邊配套占比21%。應用比例表現今年和去年變化不大，家電類占比30%、工業控制成長占比12%、電腦周邊成長到7%、安防產品成長6%、BLDC成長到2%，健康量測占比則是下降11%，主要減緩部分就是在額溫槍耳溫槍等，但血糖、血壓量測各方面都有比去年成長。
高國棟表示，盛群今年累計前9月微控制器出貨6.73億顆、成長13%，Tocch MCU成長13%，健康量測則下降25%，馬達控制MCU則大幅成長82%，現在看到後續還有客戶需求，安全防護部分也增加58%，能預期明年狀況會更好，主要是認證過後量會穩定成長，今年很多開發案已經陸續在第三季、第四季完成認證，明年就會量產，整體來說，明年安防成長50%應該是沒有問題。
盛本次盛群新品發表會可以歸納為五大主題，包括智能居家、綠能節電、健康量測、無線通訊主以及安防與安全，其中，智能家居主題又細分為智慧家電類、近接感應類、觸控類以及語音相關晶片；綠能節電分為電源管理類和BLDC(直流無刷)馬達類。
盛群本次新產品線上發表會將舉辦臺北、大陸(華南、華東、華北)等地區，共六個場次，以展示今年在產品開發上之極致表現，在需求導向產品發展趨勢下，不斷強化既有研發能力，積極建立產品之獨創性，並增加其價值，以提供客戶及合作夥伴更完整之產品系列，創造更多商機。
(時報資訊)
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