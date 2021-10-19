（日系迴壽壽司名店「藏壽司」搶進彰化插旗，新店選址於彰化交通要道旁，鄰近國道與省道並附設停車場，讓驅車而來的消費者也能安心享用美食。圖／亞洲藏壽司提供）
看好台灣餐飲市場的前景，亞洲藏壽司持續積極布局全台，在達成40間店鋪的目標之後，瞄準台灣除六都之外唯一突破百萬人口大關的彰化縣，以吸睛的土藏造型亮相街邊的「彰化中華西路店」將於10月26日搶先試營運，同步推出滿額贈以及九折優惠，並於11月2日正式開幕。
藏壽司彰化中華西路店並搶先推出完全零接觸的「手機點餐服務」，讓消費者掃描座位平板上的QRcode，就能以個人手機輕鬆完成點餐，達到防疫高標準。此外，凡在手機上選購標有「扭蛋遊戲對象」的60/90/130元商品，滿額200元還可額外獲得一次「餐盤回收抽獎系統」的遊玩機會！全新導入的數位科技讓藏壽司的用餐體驗更上層樓。
歡慶彰化首店開幕，藏壽司更祭出雙重好禮回饋在地鄉親，不僅從10月26日試營運開始，推出為期兩周的FB按讚九折優惠，更加碼釋出五倍券的滿額活動，無論是持紙本或是數位五倍券至「彰化中華西路店」消費滿1,200元，即可立即兌換限量「KURA 托特包」，讓五倍券的價值再放大。
藏壽司宣布將在「彰化中華西路店」導入自日本引進的「手機點餐服務」系統，成為領先全台店鋪，第一間完全零接觸點餐的店鋪，讓防疫措施徹底貫徹再升級！消費者只要在座位上的平板點選「手機點餐」，並掃描螢幕上QRcode，即可與平板同步連線，以個人手機輕鬆瀏覽線上菜單並點餐！另外，藏壽司也祭出「手機點餐」限定優惠，凡使用手機點選標有「扭蛋遊戲對象」標誌的60/90/130元商品，無論是甜點、副餐還是飲料只要滿200元，就能再額外獲得一次扭蛋抽獎機會！兼具新穎與有趣的新科技服務，未來也將持續拓展到其他店鋪，讓更多人能就近享受新科技帶來的便利！
(時報資訊)
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