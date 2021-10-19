服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）新推出了STM32Cube套裝軟體開發、工具，以及評估板，以加速開發最新的STM32U5微控制器（MCU）應用專案，新微控制器和評估板現已準備好進入大眾市場，授權代理商現可提供現貨。

STM32U575和STM32U585整合安全和節能創新技術，加上最新Arm Cortex-M33 core內核的更高性能和效能。晶片上快閃記憶體最高容量達2MB，典型目標應用包括智慧聯網消費性產品，例如，活動追蹤器和智慧手錶，以及智慧家庭設備、水電氣表、工業感測和訊號調理設備、行動銷售（POS）終端設備、胰島素泵和血糖機。

作為首批採用先進40奈米製程的STM32 MCU，STM32U5系列的功能整合度、記憶體容量、動態功耗和待機功耗均優於市面上的替代產品。新產品還增加了新的節能功能，其中包括低功耗後台自主模式（Low Power Background Autonomous Mode，LPBAM）。在該模式下，直接記憶體存取（Direct Memory Access，DMA）控制器和主要外部周邊在沒有CPU干預的情況下可自主運行。升級的START Accelerator加速器，可以關閉閒置未用的MCU記憶體以及可選的DC/DC轉換器和低壓差（Low-Dropout，LDO）穩壓器組合。在這些節能技術的加持下，動態功耗可下降至19μA/MHz以下。

STM32CubeU5所支援的生態系統可在ST.com和GitHub網站下載，有多達200個專案範例，並提供軟體以增加LPBAM、WiFi和Bluetooth Low-Energy（BLE）等MCU功能。新產品支援OpenBootloader，降低了自訂bootloader程式碼的困難度。而Azure RTOS作業系統則含有ThreadX RTOS以及FreeRTOS和CMSIS OS wrappers，確保優異的應用性能，並簡化產業認證。此外，X-CUBE-STL自測庫和功能安全文件檔可輔助安全關鍵應用開發，加速STM32U5產品取得IEC61508 SIL認證。

還有一些套裝軟體可以簡化網路安全並協助客戶實踐產業最佳範例，其中包括安全啟動和安全韌體更新（Secure Boot and Secure Firmware Update，SBSFU）的參考程式碼和利用內核中的Arm TrustZone隔離技術取得PSA 3級和SESIP 3級認證安全服務的可信賴韌體（TF-M）範例。意法半導體更新了經過產業認證的X-CUBE-CRYPTOLIB加密庫，不僅簡化API，還增加了加密演算法、支援安全韌體安裝（Secure Firmware Install，SFI），保護客戶韌體下載的安全。這些套裝軟體支援加強的MCU硬體安全功能，包括對側通道攻擊的保護，以及用於消除機密資料的內部監測，滿足支付卡產業（Payment-Card Industry，PCI）對於POS應用的要求。

新的MCU硬體開發套件已在www.st.com網站和代理商販售，包括用於開發物聯網節點的探索套件（B-U585I-IOT02A）。這款套件板載上下文感知MEMS感測器以及BLE和WiFi無線通訊模組，可直接連上雲端，亦已被微軟和亞馬遜指定為雲端接入參考平台。

(時報資訊)