（台彩推新款刮刮樂「獎金倍倍樂」及「幸運777」，2款新品總獎項超過278萬個，中獎率約在30％~31％，總獎金逾8億元。照／台彩提供）

台灣彩券19日推出全新倍數主題刮刮樂「獎金倍倍樂」以及另一款「幸運777」。台彩表示，2款新品總獎項超過278萬個，總獎金逾8億元。即日起，民眾可持紙本振興五倍券向全國公益彩券經銷商購買公益彩券，振興經濟也兼顧公益，還有機會中獎，讓好事發生。

台彩表示，新款刮刮樂「獎金倍倍樂」，特別設計4個獎金倍數區，消費者可選擇從1倍、2倍、5倍及10倍任一個獎金倍數區開始挑戰，只要任一個獎金倍數區刮出的號碼對中任一個「幸運號碼」，即得該號碼對應獎金乘以該區獎金倍數之金額，獎金最高翻10倍，每張售價新臺幣200元，頭獎200萬元共3個，總中獎率31％，1,000元（含）以上的獎項超過21萬個。

至於同日上市的刮刮樂「幸運777」每張售價100元，一直是廣受消費者喜愛的「7」系列遊戲經典入門款，台彩說，共有5個頭獎70萬元，700元（含）以上的獎項超過11萬個，總中獎率30.06％。

(時報資訊)