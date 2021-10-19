國旅券第二波抽獎於19日舉行，交通部觀光局共抽出五組號碼，身分證末兩碼為87、04、40、29、71，總計60萬3,388人獲獎。中籤者將於下午5時收到中籤簡訊。
觀光局說，面額1,000元的「國旅券」，一次使用不找零，適用對象包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、溫泉標章業者、國家風景區管理處促參案商家及觀光工廠，目前已超過4千多家業者。
(時報資訊)
國旅券第二波抽獎於19日舉行，交通部觀光局共抽出五組號碼，身分證末兩碼為87、04、40、29、71，總計60萬3,388人獲獎。中籤者將於下午5時收到中籤簡訊。
觀光局說，面額1,000元的「國旅券」，一次使用不找零，適用對象包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、溫泉標章業者、國家風景區管理處促參案商家及觀光工廠，目前已超過4千多家業者。
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