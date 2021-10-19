矽智財龍頭大廠安謀（Arm）發表Arm物聯網全面解決方案（Arm Total Solutions for IoT）。這是一個獨特且基於解決方案的物聯網（IoT）設計方法，將為嶄新的物聯網經濟奠定基礎。Arm物聯網全面解決方案將使軟體開發變得更簡單且更現代化，為開發人員、OEM廠商及服務供應商在物聯網價值鏈的每個階段，加速產品上市時程，同時也讓產品設計週期最多可以縮短兩年。
Arm物聯網暨嵌入事業部副總裁Mohamed Awad表示，透過系統設計方法根本上的改變，Arm處於獨特的地位可以推動全新的物聯網經濟，且在形狀、速度與大小方面都足以匹敵智慧手機產業的應用程式經濟。Arm物聯網全面解決方案改變我們為整個生態系提供關鍵技術的方法，並展現我們在軟體方面重大且持續的投資，協助開發人員展開創新，擴大全球影響力。
Arm Corstone是個經過驗證、已協助矽晶圓夥伴在超過150種設計上加速產品上市時程的整合式子系統，Arm物聯網全面解決方案將它的實證基礎發揚光大，為軟體開發人員、OEM廠商及服務供應者，推出Arm虛擬硬體目標（Arm Virtual Hardware Targets）服務。這個全新的雲端架構服務可提供Corstone子系統的虛擬模型，無需使用實體矽晶圓的軟體開發。Arm虛擬硬體為物聯網及嵌入式平台帶來現代且敏捷的軟體開發方法，如持續整合／持續開發（CI／CD）、DevOps與MLOps，卻不用投資複雜的硬體場域。
有了以Arm架構的系統單晶片的精確模型提供的模擬記憶體、週邊與更多設備的機制，開發作業與軟體測試即可在矽晶圓階段之前進行。因此，最終可將典型的產品設計週期從平均的五年，最多縮短為三年。這讓Arm的矽晶圓合作夥伴們在設計定案前，即可了解客戶的意見回饋，同時讓整個價值鏈能在矽晶圓推出之前，便利地開發與測試基於最新IP的程式碼。
Arm Virtual Hardware目前已可透過AWS Marketplace取得，Arm的合作夥伴正在藉助這項技術加速創新及上市。
Arm物聯網全面解決方案提供專為特定使用場景設計的完整解決方案，讓開發人員可以專注在真正重要的地方－在多元的應用及裝置上尋求創新與差異化。它具備簡化設計流程與產品開發所需的一切，包括硬體IP、軟體、機器學習（ML）模型、例如全新虛擬硬體目標等先進的工具、應用特定的參考程式碼，以及來自全世界最大的物聯網生態系的支援。
Arm物聯網全面解決方案的第一款配置已經推出，可因應通用運算與機器學習工作負載的使用場景，包括一個機器學習架構的關鍵字辨識實例。虛擬硬體目標也同時上市，支援多種來自Arm SoC夥伴的Arm Corstone-300 子系統配置，並結合Cortex-M55處理器與Arm Ethos-U55微神經網路處理器。
Arm致力於開發及推廣此一包含全面性解決方案的做法，並提供包括未來其他解決方案的具體時程表，它將涵蓋如語音辨識與物件辨識等應用項目。
為了讓各業者利用其已投資在廣泛的平台上的軟體與服務，Arm也推出Project Centauri。Project Centaur藉由提供一套裝置與平台的標準，以及為裝置開機、安全性與雲端整合，參考實作，為廣泛的Arm Cortex-M軟體生態系，達成類似Project Cassini為Cortex-A生態系作出的貢獻。
Project Centauri包含對PSA認證和開放CMSIS-CDI的支援，這是一個標準的從雲端到裝置的規範，能為啟用不同的雲端解決方案和即時作業系統的工作量最小化。這將可降低工程成本，加快上市時間，實現大規模物聯網部署，並改善Cortex-M生態系的安全性。
目前，Arm透過生態系夥伴已出貨超過700億顆Cortex-M架構的晶片，而且還在持續增加當中。根據Mordor Intelligence的報告指出，到2026年，物聯網應用晶片出貨量的複合年均成長率，可望接近15％。為了因應這波成長動能帶來的商機，Arm也專注於如何讓其生態系中不同企業規模的夥伴，透過Arm物聯網全面解決方案以及例如Arm Flexible Access方案，更容易地取用Arm的矽智財，幫助它們處在物聯網創新的最前線。
這代表了物聯網新時代的開端，一個軟體與硬體在系統層級上真正共同設計的時代。Arm身處於獨特的地位，可以結合軟體與硬體開發人員打造以使用場景定義的運算，並釋放物聯網的經濟效益。從智慧手機到資料中心、再到當前的物聯網，不管運算在哪裡進行，將系統作為設計的核心考量，對於加速創新、以及充分發揮Arm生態系提供的特定處理能力將是一大關鍵。
(時報資訊)
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