【時報-台北電】阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥，發佈自研雲晶片倚天710。這是阿里雲推進「一雲多芯」策略的重要一步，也是阿里第一顆為雲而生的CPU晶片，將在阿裡雲資料中心部署應用。
據介紹，該晶片是業界性能最強的ARM伺服器晶片之一，性能超過業界標杆20%，能效比提升50%以上。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
【時報-台北電】阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥，發佈自研雲晶片倚天710。這是阿里雲推進「一雲多芯」策略的重要一步，也是阿里第一顆為雲而生的CPU晶片，將在阿裡雲資料中心部署應用。
據介紹，該晶片是業界性能最強的ARM伺服器晶片之一，性能超過業界標杆20%，能效比提升50%以上。（編輯整理：張嘉倚）
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