【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數205.24點，漲2.83點；總計459家漲、174家跌、87家持平；委買6908740張、委賣4889345張；總成交值491.46億元。

(時報資訊)

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