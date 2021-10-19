【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16891.74點，漲186.28點；總計665家漲、224家跌、77家持平；委買27726634張、委賣20680531張；總成交值1559.88億元。

(時報資訊)

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