【時報記者沈培華台北報導】富采投控（3714）今年以來營收逐季成長，第四季逐步進入淡季，但全年營收仍可比去年未合併前的總營收大幅成長；展望明年，公司看好明年Mini LED市場需求數量跟今年相比，應會有倍數成長，預期市場仍供不應求。

富采今年元月才正式成立，至第三季營收逐季上揚。今年9月營收34.55億元、月減2.36%，主要是一般產品受到客戶調節長短料影響，但Mini LED出貨量仍在成長。整體第三季營收103.29億元、季增10.29%，前三季營收約265.7億元。展望第四季因公司增產可望有所支撐，法人估全年營收約350億元，比起去年晶電與隆達兩家公司營收相加約240億元，可望大幅成長40%以上。

營運來看，富采第二季提前轉盈，單季每股盈餘達1.03元，上半年每股淨利0.65元；隨著第三季營收續揚，法人估公司單季EPS仍有1元的水準，第四季可望持續獲利，全年EPS估在2.5元以上。

展望明年，富采董事長李秉傑日前指出，明年Mini LED市場需求數量跟今年相比，應會有倍數成長，產能不足的問題會比產能過剩的想像嚴重許多。

李秉傑認為，在IT背光市場，Mini LED需求量未來就還有至少10倍成長空間，然而明年業界開不出10倍Mini LED的產能，應該仍無法完全滿足市場需求，因此預期，明年Mini LED的毛利應仍正面且穩定。

今年Mini LED佔富采總營收比重約20%-25%，預估Mini LED明年比重有機會達到30%。

因應市場需求，富采明年在台灣和大陸兩地工廠都有擴產計畫，估計明年Mini LED產能會比今年倍增。富采今股價開高走高，盤中漲逾2元至72元之上。

(時報資訊)

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