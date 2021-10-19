【時報記者沈培華台北報導】富采投控（3714）今年以來營收逐季成長，第四季逐步進入淡季，但全年營收仍可比去年未合併前的總營收大幅成長；展望明年，公司看好明年Mini LED市場需求數量跟今年相比，應會有倍數成長，預期市場仍供不應求。
富采今年元月才正式成立，至第三季營收逐季上揚。今年9月營收34.55億元、月減2.36%，主要是一般產品受到客戶調節長短料影響，但Mini LED出貨量仍在成長。整體第三季營收103.29億元、季增10.29%，前三季營收約265.7億元。展望第四季因公司增產可望有所支撐，法人估全年營收約350億元，比起去年晶電與隆達兩家公司營收相加約240億元，可望大幅成長40%以上。
營運來看，富采第二季提前轉盈，單季每股盈餘達1.03元，上半年每股淨利0.65元；隨著第三季營收續揚，法人估公司單季EPS仍有1元的水準，第四季可望持續獲利，全年EPS估在2.5元以上。
展望明年，富采董事長李秉傑日前指出，明年Mini LED市場需求數量跟今年相比，應會有倍數成長，產能不足的問題會比產能過剩的想像嚴重許多。
李秉傑認為，在IT背光市場，Mini LED需求量未來就還有至少10倍成長空間，然而明年業界開不出10倍Mini LED的產能，應該仍無法完全滿足市場需求，因此預期，明年Mini LED的毛利應仍正面且穩定。
今年Mini LED佔富采總營收比重約20%-25%，預估Mini LED明年比重有機會達到30%。
因應市場需求，富采明年在台灣和大陸兩地工廠都有擴產計畫，估計明年Mini LED產能會比今年倍增。富采今股價開高走高，盤中漲逾2元至72元之上。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：