【時報-台北電】受到美元指數下跌0.1%並於近期低點區間徘徊，令持有黃金的成本下降，加上美國9月工廠生產創7個月來最大降幅，提振金價呈小幅彈升的態勢；截至台北時間10月19日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

　12月黃金上漲6.3美元，報每盎司1772美元。

　12月白銀上漲0.161美元，報每盎司23.425美元。

　1月白金上漲8美元，報每盎司1045.9美元。

　12月鈀金上漲14.4美元，報每盎司2027.50美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)

(時報資訊)

#黃金

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
紐約近月RBOB汽油
2.4866 +0.00
芝加哥近月黃豆
1221.5 +3.75
芝加哥近月玉米
532.75 +7.00
紐約近月天然氣
4.989 -0.42
紐約近月黃金
1765.7 -2.60
紐約近月輕質原油
82.44 +0.16
BDI綜合指數
4732 -122.00
倫敦三個月期銅
10196.00 -85.00
日本近月RSS3橡膠
208.70 -1.60
紐約近月棉花
107.04 -0.29
倫敦三個月期鎳
19997.00 -23.00
倫敦近月布蘭特
84.33 -0.53

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