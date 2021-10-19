【時報-台北電】受到美元指數下跌0.1%並於近期低點區間徘徊，令持有黃金的成本下降，加上美國9月工廠生產創7個月來最大降幅，提振金價呈小幅彈升的態勢；截至台北時間10月19日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金上漲6.3美元，報每盎司1772美元。
12月白銀上漲0.161美元，報每盎司23.425美元。
1月白金上漲8美元，報每盎司1045.9美元。
12月鈀金上漲14.4美元，報每盎司2027.50美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
(時報資訊)
#黃金
【時報-台北電】受到美元指數下跌0.1%並於近期低點區間徘徊，令持有黃金的成本下降，加上美國9月工廠生產創7個月來最大降幅，提振金價呈小幅彈升的態勢；截至台北時間10月19日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金上漲6.3美元，報每盎司1772美元。
12月白銀上漲0.161美元，報每盎司23.425美元。
1月白金上漲8美元，報每盎司1045.9美元。
12月鈀金上漲14.4美元，報每盎司2027.50美元。(編輯整理：王聖為) (商品行情網)
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