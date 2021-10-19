【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】世道不好，很多人買不起昂貴的一手服飾，於是乎時尚衣物租賃業者Rent the Runway便有大發利市機會。據悉，這家租時尚公司將在美國IPO(股票初次公開交易)，且身價一下子就可暴增至13億美元左右。

Rent the Runway成立於金融海嘯發生不久的2009年，提供消費者多達超過750個品牌，以及1.8萬種二手衣物與配件的多種選擇，例如手提袋與珠寶等，甚至還有家居產品可租賃。

據悉，Rent the Runway在IPO時預計將以每股18美元至21美元價位，釋出1500萬股到市場，可望籌資約3.15億美元。

10月初時，這家總部位於紐約布魯克林區的租時尚公司，2020財年營收減近39%。同時，2021財年上半年度也減少9%。不過，Rent the Runway表示，自己有在租賃商品的用戶，在2021年前3季多增1倍達11.18萬左右。

除了可以節省荷包外，現代也有不少環保意識較高的消費者，會租用二手衣物以減少生產時的碳排放汙染。而高盛、摩根士丹利與巴克萊是此次IPO的主要承銷商。Rent the Runway將在那斯達克上市，股票交易代碼為RENT，就是租這個字。

(時報資訊)