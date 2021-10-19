【時報-台北電】證券時報網訊，跨境理財通首批業務於今早完美落地。中國人民銀行指出，稍早開通1小時後，大灣區9市及港澳均有業務流通，境內代銷銀行已使用人民幣跨境支付系統(CIPS)替港澳投資個體戶辦理北向通投資，共有41筆資金入帳，總金額249.6萬(人民幣，下同)；另有境內合作銀行協助港澳銷售銀行替粵港澳大灣區個體戶辦理南向通投資，新開115個投資戶，已匯出8筆投資款項，總金額39.8萬元。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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【時報-台北電】證券時報網訊，跨境理財通首批業務於今早完美落地。中國人民銀行指出，稍早開通1小時後，大灣區9市及港澳均有業務流通，境內代銷銀行已使用人民幣跨境支付系統(CIPS)替港澳投資個體戶辦理北向通投資，共有41筆資金入帳，總金額249.6萬(人民幣，下同)；另有境內合作銀行協助港澳銷售銀行替粵港澳大灣區個體戶辦理南向通投資，新開115個投資戶，已匯出8筆投資款項，總金額39.8萬元。(編輯整理：廖小蕎)
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