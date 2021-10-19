A股19日早盤三大股指小幅上揚，滬指開低後小幅走高。

上證指數開盤報3,562點，跌5點或0.16％；截至10點30分，報3,588.84點，上漲20.7點，漲幅0.58％。

深成指開盤報14,352點，升2點或0.02％；現報14,418.67點，上漲68.65點，漲幅0.48％。

滬深300指數開盤報4,869點，跌5點或0.11％；現報4,909.82點，上漲35.04點，漲幅0.72％。

創業板指數開盤報3,293點，升17點或0.53％；現報3,278.56點，上漲2.08點，漲幅0.06％。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29196.34 +170.88(0.59%)
13:06
南韓KOSPI
3027.12 +20.44(0.68%)
13:06
香港恆生
25715.96 +306.21(1.21%)
13:11
上證指數
3595.58 +27.44(0.77%)
13:11
深圳成指
14491.84 +141.82(0.99%)
13:11
英國FTSE
7203.83 -30.20(0.42%)
10/18
法國CAC
6673.10 -54.42(0.81%)
00:05
德國DAX
15474.47 -112.89(0.72%)
10/18

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