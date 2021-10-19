A股19日早盤三大股指小幅上揚，滬指開低後小幅走高。
上證指數開盤報3,562點，跌5點或0.16％；截至10點30分，報3,588.84點，上漲20.7點，漲幅0.58％。
深成指開盤報14,352點，升2點或0.02％；現報14,418.67點，上漲68.65點，漲幅0.48％。
滬深300指數開盤報4,869點，跌5點或0.11％；現報4,909.82點，上漲35.04點，漲幅0.72％。
創業板指數開盤報3,293點，升17點或0.53％；現報3,278.56點，上漲2.08點，漲幅0.06％。
(時報資訊)
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