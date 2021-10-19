美國十年期公債殖利率急彈後，可望吸引保守買盤，有利趁這波利差型債市拉回時，尋找進場機會，首選高收益債及波灣債市，且通膨及殖利率走揚環境，將帶動類股輪動加速，採取價值及成長均衡布局的美國平衡型基金，可列為核心首選。
統計近一周整體固定收益ETF獲淨流入6.5億美元，其中主要流入美國及全球型固定收益ETF為8.8億及4.4億美元，歐洲、新興市場及新興市場當地貨幣固定收益ETF淨流出3.7億、3.1億及1.1億美元。以投資信評類別觀察，投資等級債ETF淨流入15.3億美元，高收益債ETF淨流出8.1億美元。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，隨經濟步入正常化，聯準會寬鬆貨幣政策也將面臨調整，市場波動加大增添投資操作難度，透過靈活彈性不受限的多元資產配置，有助實現收益及長期穩健獲利的投資目標。
現階段在金融、公用事業、健康醫療及一些消費相關產業，可找到具吸引力的股利機會，且股利可望持續成長，債券仍靠攏於高收益債市，尋找信評改善及較高的收益機會。
富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，聯準會政策及接下來的縮減購債動向，已引發很多市場參與者的擔憂，但這已經相當程度被預期會發生，因此不至於造成顯著衝擊。
目前聯準會相當鴿派，相較於2013年的鷹派態度，未來三至六個月不至於重演相同情境，預期利率仍將維持穩定、通膨預期也將減緩，建議關注對實質利率的影響，整體展望仍是相當正面。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：