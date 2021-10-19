美國9月零售銷售與大陸出口年增率皆意外優於預期，摩根士丹利及高盛等大型銀行受惠併購與股票交易收入成長，繳出亮麗財報，雖通膨與升息預期持續增溫，但市場消化數據後，美國10年債殖利率不升反降，風險胃納改善，且通膨擔憂鈍化，全球資金回歸股票資產，激勵股市上漲。

統計近一周ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF淨流入194億美元，主要流入美國股市133億美元，全球、大陸、亞太及新興市場股市分別有29億、13億、6億及0.5億美元淨流入，但日本、歐洲、拉美及東歐股市各為4.2億、1億、0.5億及0.3億美元淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，美國第三季財報開局報喜，加上聯準會將縮減購債及通膨擔憂利空鈍化，同步激勵全球股市反彈。根據Factset預估，第三季獲利年增30％、將創下2010年以來第三高增幅，且淨利潤率預估12.3％、也將是2008年以來第三高水準。

隨著全球疫苗覆蓋率提高，美國政府宣布11月8日起取消對於完整接種疫苗的外國旅客入境限制，代表美國邁入經濟重啟的最後階段，有助經濟復甦動能延續並緩解供應鏈短缺，建議股市布局多管並進，看好科技及生技醫療等創新產業、基礎建設及公用事業具備政策題材。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，全球基礎建設股票具有三大優勢，即擁有長期穩定且具吸引力的股利率、基礎建設股票的股利收益跟公司的資產規模連動非跟景氣循環相連結、基礎建設股票跟傳統股票的相關性低，納入投資組合可發揮分散風險及提高報酬率的效果。當全球公債殖利率位於歷史低檔、甚至許多債券殖利率仍為負值，基礎建設股票正滿足尋求收益的需求。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，科技產業有數位化轉型的結構趨勢支持，且企業隨著經濟狀況好轉料將提高科技投資，企業尋求改善其科技基礎設施和生態系統以在全球市場中維持競爭力，科技支出前景可望維持強勁。可從數位轉型趨勢受益的個股為現階段富核心配置，布局囊括雲端平台、軟體即服務、電子商務、數位支付、AI、5G等趨勢商機。

(時報資訊)