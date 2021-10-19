美元指數19日早盤持續下挫至93.76附近，讓人民幣兌美元在岸價、離岸價雙雙上揚，早盤升值均逾百個基點。

截至10點40分，人民幣在岸價報6.4169元，較上日收盤價6.4345元上揚176個基點，單日漲幅0.27％。

離岸價報6.4139元，上漲139個基點，漲幅0.22％。

人民幣兌美元中間價報價6.4307元，較上日中間價報價6.43元下跌7個基點，跌幅0.01％，則是不升反跌。

新浪財經報導，中金最新研報指出，6月底以來，美元指數累計上升1.6％，然而人民幣匯率並未貶值，反而兌美元升值0.3％。在這背後，除了近期較強的出口之外，離岸與在岸人民幣外匯市場供給偏緊是重要的推動因素。尤其離岸市場人民幣流動性供給相對偏緊，預期離岸人民幣2021年總體呈現震盪向上的趨勢，並於近期再創年內新高。

(時報資訊)

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