美元指數19日早盤持續下挫至93.76附近，讓人民幣兌美元在岸價、離岸價雙雙上揚，早盤升值均逾百個基點。
截至10點40分，人民幣在岸價報6.4169元，較上日收盤價6.4345元上揚176個基點，單日漲幅0.27％。
離岸價報6.4139元，上漲139個基點，漲幅0.22％。
人民幣兌美元中間價報價6.4307元，較上日中間價報價6.43元下跌7個基點，跌幅0.01％，則是不升反跌。
新浪財經報導，中金最新研報指出，6月底以來，美元指數累計上升1.6％，然而人民幣匯率並未貶值，反而兌美元升值0.3％。在這背後，除了近期較強的出口之外，離岸與在岸人民幣外匯市場供給偏緊是重要的推動因素。尤其離岸市場人民幣流動性供給相對偏緊，預期離岸人民幣2021年總體呈現震盪向上的趨勢，並於近期再創年內新高。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：