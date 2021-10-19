美股科技股周一走揚，台股今(19日)開高，在台積電、聯電雙雙走升帶動下，指數開高走高站上16900點，一度來到16912.24點，大漲逾200點，收復月線，台積電盤中也重返600元大關。
台股早盤以16791.12點、上漲85點開出，台積電開盤大漲8元，開在598元，股價開高走高，一度回到600元，上漲10元，漲幅1.6%，貢獻大盤指數約80點；聯電盤中來到59.9元，漲幅2.5%；聯發科也站回900元，漲幅3.8%；外資報告大幅上調欣興目標價，ABF載板三雄早盤勁揚，欣興、景碩盤中亮燈漲停，南電也漲逾9%，帶動電子股走高，引領指數大漲。
美股超級財報周登場，華爾街憂心通貨膨脹以及對企業獲利的影響，投資人周一(18日)關注蘋果發表會新產品，並對第3季財報感到樂觀，在科技股領軍下，那斯達克指數等3大指數收高，僅道瓊工業指數小幅下滑36.15點，跌幅0.10%，以35258.61點作收；標準普爾500指數上漲15.09點，漲幅0.34%，收在4486.46點；那斯達克指數上漲124.47點，漲幅0.84%，收在15021.81點；費城半導體指數上漲24.37點，漲幅0.74%，收在3338.78點。台股ADER部分，台積電ADR上漲0.42%，聯電ADR下跌0.10%，日月光ADR下跌0.87%。
台股18日開高震盪走低，早盤一度站上16800點，收復月線，指數高低震盪逾160點，終場收在16705.46點，下跌75.73點，三大法人合計買超29.01億元，其中，外資及陸資買超32.81億元，呈現連3買走勢，自營商買超2.54億元，投信則仍賣超6.34億元。
(時報資訊)
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