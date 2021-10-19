【時報記者任珮云台北報導】聯合再生(3576)今股價再創5年半新高，自8月股價站回20元大關後，呈震盪走高，早盤站上25元。
聯合再生積極參與地方基礎建設，目前已完成全台最大太陽能風雨球場，規模約2MW，將於月底掛表。截至今年年底將有約30MW左右的太陽能案場掛表。展望2022年，聯合再生以開發太陽能系統並長期持有維運為方向，將再開發約300MW的台灣案場，未來將為公司貢獻穩定的電費收入。
另外，聯合再生將在台南建置約4.6MWh的儲能設備，投資金額約1.2億元，預計將在2022年第一季動工，預計第二季完工。聯合再生開展第二階段任務至今已有顯著成績，台灣政府標案部分得標率約六成，並已取得230MW左右的標案。其中包括台灣自來水公司、台南停車場及高雄旗津生命紀念館等約30MW標案將於今年年底掛表併網。其他如全台各地方公有房舍標案等約100MW將於明年陸續併網，預計每年可帶進約7.2億元的售電收入。
(時報資訊)
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