【時報-台北電】因能耗雙控政策影響，中國第三季國內生產總值(GDP)年增跌至4.9%，而美國9月工業生產也同步下降，引發賣壓出籠，拖累盤中油價下跌；周二(10/19)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

　美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌0.01美元，報每桶82.43美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.08美元，報每桶84.25美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網）

(時報資訊)

#GDP #原油期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/19）
紐約近月RBOB汽油
2.4866 +0.00
芝加哥近月黃豆
1221.5 +3.75
芝加哥近月玉米
532.75 +7.00
紐約近月天然氣
4.989 -0.42
紐約近月黃金
1765.7 -2.60
紐約近月輕質原油
82.44 +0.16
BDI綜合指數
4732 -122.00
倫敦三個月期銅
10196.00 -85.00
日本近月RSS3橡膠
208.70 -1.60
紐約近月棉花
107.04 -0.29
倫敦三個月期鎳
19997.00 -23.00
倫敦近月布蘭特
84.33 -0.53

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