【時報編譯張朝欽綜合外電報導】晶片設計服務商安謀(Arm)周一宣布新工具，宣稱可以縮減物聯網連接裝置的開發時間約40%。
傳統上，運算裝置的開發流程是先看見晶片和硬體裝置的完成，然後將該原型交給軟體開發人員，為該晶片編寫編碼。安謀在周一發布了新工具，希望物聯網裝置的製造商在開發晶片和撰寫編碼時，能從典型的五年開發時間降低到兩年。
安謀典型的服務模式是，對晶片製造商提供基礎「藍圖」或相關IP，使其能開發出實體晶片。
在新系統下，安謀將這些藍圖送交晶片製造商，同時對雲端運算公司例如亞馬遜AWS提供「虛擬」的版本，這些雲端運算公司將提供一個模擬的晶片電路，軟體開發商可以藉此為該晶片寫編碼；而晶片製造商則在同時間可以開發出實體晶片。
安謀物聯網技術副總裁Mohamed Awad表示，在過去的系統需要測試裝置的「硬體農場」，軟體開發人員藉此來訓練和磨練編碼；新的系統是有效多了。
(時報資訊)
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