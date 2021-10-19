【時報記者王逸芯台北報導】智原(3035)在矽智財景氣無虞下，近期掀起一波漲勢，光是10月份股價就由115元一路強漲到今日最高148.5元，光是10月半個月波段漲幅就高達29%，完全不受到大盤近期震盪修正影響，今多頭也延續強勢開高震盪，儘管盤中漲幅略微收斂，但依舊維持約3.5%漲幅表現。

智原近年來耕耘的新NRE案多為利基型應用，使得智原量產結構及客戶結構更加優化，今年營運表現不俗，下半年營運又更勝上半年，智原也看好，第三季營運表現有機會再相較第二季成長外，先前也上修全年營收成長幅度上看3成，整體基本面表現無虞。

智原重要大股東會聯電(2303)，自去年開始，全球晶圓大缺貨，聯電也多次調漲晶圓價格，並積極擴產，目前聯電主要擴產集中在12吋28奈米製程，將提供智原在28奈米製程產品的營收比重表現大幅成長，預計未來2~3年智原逐漸量產的新案，將以28奈米以下製程為主，對整體產品結構、毛利率將帶來貢獻。

智原也預計10月26日(下周二)舉辦法人說明會，屆時將會公布第三季財報，也將對第四季展望，全年營運表現做出更詳盡說明。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意