【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】隔夜美股中，標普500與那指連4紅，激勵19日港股走高。目前，恆生指數在25,711.23點，漲301.48點或1.19%。國企為9,089.75點，漲118.35點或1.32%。

　大型科網股表現不一，嗶哩嗶哩大漲近9%至585港元，快手漲1.2%，小米漲0.7%，美團平盤。不過，騰訊跌0.3%至495.4港元，阿里巴巴也跌0.1%。

　金融股方面，友邦保險漲0.6%，港交所漲0.08%，匯豐控股平盤，中國移動跌0.1%，建設銀行也跌0.3%。

　國際油價屢創新高，3桶油幾乎也跟著上漲，中石化漲0.7%，中石油漲0.4%，但中海油卻小跌0.1%。

　恒大汽車開高後下跌2%，低點一度見4.06港元。同時，安踏開低3%為123港元，因2021年第3季銷售不理想所致。

(時報資訊)

#港股

主要市場指數

紐約道瓊
35258.61 -36.15(0.10%)
05:05
S&P500
4486.46 +15.09(0.34%)
05:05
Nasdaq
15021.81 +124.47(0.84%)
05:16
費半指數
3338.78 +24.37(0.74%)
05:16
日經225
29196.34 +170.88(0.59%)
13:06
南韓KOSPI
3027.12 +20.44(0.68%)
13:06
香港恆生
25715.96 +306.21(1.21%)
13:11
上證指數
3595.58 +27.44(0.77%)
13:11
深圳成指
14491.84 +141.82(0.99%)
13:11
英國FTSE
7203.83 -30.20(0.42%)
10/18
法國CAC
6673.10 -54.42(0.81%)
00:05
德國DAX
15474.47 -112.89(0.72%)
10/18

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