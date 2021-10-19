【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】隔夜美股中，標普500與那指連4紅，激勵19日港股走高。目前，恆生指數在25,711.23點，漲301.48點或1.19%。國企為9,089.75點，漲118.35點或1.32%。
大型科網股表現不一，嗶哩嗶哩大漲近9%至585港元，快手漲1.2%，小米漲0.7%，美團平盤。不過，騰訊跌0.3%至495.4港元，阿里巴巴也跌0.1%。
金融股方面，友邦保險漲0.6%，港交所漲0.08%，匯豐控股平盤，中國移動跌0.1%，建設銀行也跌0.3%。
國際油價屢創新高，3桶油幾乎也跟著上漲，中石化漲0.7%，中石油漲0.4%，但中海油卻小跌0.1%。
恒大汽車開高後下跌2%，低點一度見4.06港元。同時，安踏開低3%為123港元，因2021年第3季銷售不理想所致。
(時報資訊)
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