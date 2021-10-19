【時報記者任珮云台北報導】美中關係露出曙光，加上東南亞疫情降溫，全球股市受到激勵淡化避險需求，外資熱錢匯入，台北股價今早齊揚，新台幣匯價今早盤中再升破28元，早盤最高價為27.962元，較昨天收盤升值5.3分；台股早盤則震盪走高，指數站回月線。
在台股方面，法人看好半導體及電動車的反彈動能，中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，半導體權值股對於未來財測展望仍相當樂觀，帶領電子股重回市場交易重心，近兩個交易日帶動台股急漲逾400點，短線須提防獲利了解賣壓出籠。雖然手機、筆電市場雜訊頻傳，但由於各裝置中的半導體需求提升，半導體供需維持緊俏，中長期仍有望維持漲勢。
中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，聯合國氣候會議即將於11月於蘇格蘭格拉斯哥召開，預料各國領袖將加大減碳壓力，討論提高綠能佈建速度，再生能源短期具表現空間。
至於新台幣匯價，上周三（13日）台幣盤中最深貶至28.165元的6個月低。後隨台股走勢趨穩，外資轉為大幅匯入，且出口商在 28.1價位積極拋匯，國際美元回落亦帶動台幣隨人民幣等主要亞幣走揚，終場台幣周線收紅0.07%至28.027元，終止連2周收黑。本周受國際因素為美國經濟數據和企業財報表現優於預期，國際股市上漲淡化避險需求，另，外資熱錢轉為匯入，以及出口商有實質拋匯需求提供台幣支撐，預期台幣偏多整理。
(時報資訊)
#外資
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：