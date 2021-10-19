台北富邦銀行及星展集團統籌主辦鼎固控股有限公司旗下富樂國際有限公司6.6億美元聯貸案，於（18）日完成簽約，本案由北富銀擔任額度及擔保品管理銀行，資金將用於支應富樂國際償還既有金融借款及充實營運週轉金，獲得20家銀行踴躍參貸，超額認購率達1.75倍，為2021年不動產開發商在台募集規模最大美元聯貸案。

北富銀執行副總莊慧玫表示，北富銀做為台灣企業金融先行者，長期深耕聯貸市場，從債權結構、預設利率到資金回流節點設置，憑藉精準的判斷與嚴謹的風險管控，為企業及參貸銀行規劃創新完善的融資方案，接連榮獲《財資雜誌》、《亞洲銀行及財經雜誌》等國際知名媒體大獎，專業實力備受海內外肯定，成為企業金融合作的最佳選擇。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團在不動產金融交易具有深厚經驗與卓越績效，並於2021年被《歐元雜誌》評選為「亞洲最佳不動產服務銀行」。鼎固是星展集團長期合作的重要夥伴，具有豐沛產業資源、卓越經營團隊及穩健之財務結構，能適時應對外在環境變化，充分掌握市場脈動。期待鼎固未來能開展更多不動產市場相關計畫，再創營運佳績！

鼎固早在2001年即赴大陸投資成立北京鼎固房地產開發，其後陸續於上海、重慶等地開枝散葉，並於2012年12月成功回台上市，目前為台灣營建業中資本額最大的公司，也是台灣第一家主營大陸房地產回台上市公司。鼎固擁有穩健的財務結構，2020年剔除預收款後的資產負債率53％、淨負債率77％及現金短債比1.89倍，並嚴守專注本業之經營策略，持續創造穩定成長，帶動本次銀行團踴躍參與聯貸的熱潮，也顯示市場看好鼎固發展前景。

富樂國際為鼎固於香港設立的轉投資公司，旗下開發項目包括黃浦日月光中心與上海嘉定造鎮項目，前者是由大型高檔餐飲及購物中心的「日月光中心廣場」與結合甲級辦公樓及服務式公寓所組成的綜合體商業地標；後者為鼎固在上海的第二個旗艦項目，嘉定造鎮計畫圍繞上海地鐵「嘉定北站」為中心，採軌道式經濟地產開發，打造結合商辦大樓、商場、住宅、酒店等為一體的複合式建案，建設完成後，可望帶動周遭商業活動與地產價值。

除此之外，鼎固今年宣布首次回台進行住宅開發案，並與宏璟建設共同取得台中14期市地重劃區土地，面積約5,000坪，藉由產業大廠於大台中之群聚效益，激發就業增多的住宅需求。鼎固未來也將透過在台灣不動產項目，加深在台灣之投資佈局，與北富銀、星展集團等優質銀行攜手開創共好新猷。

(時報資訊)