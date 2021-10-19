蘋果（Apple）新品公布激勵美股科技股領漲大盤，費城半導體指數出現四連紅，台積電（2330）ADR也收在115.34美元上漲0.42％，激勵台積電今天股價大漲，10點過後股價重返600元、上漲10元，半導體指數也勁揚近2％，推升加權指數越過16,900點關卡，正式站上月線。

蘋果於19日凌晨發布新的Macbook、Airpods等多項商品與新的Apple Music訂閱方案後，股價收於盤中高位。美股四大指數終場僅道瓊小跌 0.1％，標普500收漲0.34％，NASDAQ收漲0.84％，費城半導體上漲0.74％，出現四連紅。

在美股科技股激勵下，台股科技技也一掃陰霾，半導體類股指數漲勢最凌厲，帶動電子類股指數重返800點整數大關，漲幅約1.7％，電子股占大盤成交值比重也一口氣衝上六成，電子股人氣回流、重返台股主流地位。

(時報資訊)

#台積電 #台股 #蘋果 #Apple #電子股 #科技股

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀