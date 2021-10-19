港股繼上一日重回50日線後，19日開高走高，早盤漲近300點。

恒指19日開高61點，報25,471點；截至10點10分，報25,703.41點，上漲293.66點，漲幅1.16％。

國指高開18點，報8,989點；現報9,085.14點，漲113.74點，漲幅1.27％。

科指高開25點或0.4％，報6,349點；現報6,445.46點，漲121.19點，漲幅1.92％。

紅籌指數報3,877.29點，上漲28.63點，漲幅0.74％。

(時報資訊)

#港股 #恒指 #科指 #國指

主要市場指數

紐約道瓊
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S&P500
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15021.81 +124.47(0.84%)
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費半指數
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日經225
29196.34 +170.88(0.59%)
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南韓KOSPI
3027.12 +20.44(0.68%)
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香港恆生
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上證指數
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深圳成指
14491.84 +141.82(0.99%)
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法國CAC
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德國DAX
15474.47 -112.89(0.72%)
10/18

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