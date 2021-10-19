港股繼上一日重回50日線後，19日開高走高，早盤漲近300點。
恒指19日開高61點，報25,471點；截至10點10分，報25,703.41點，上漲293.66點，漲幅1.16％。
國指高開18點，報8,989點；現報9,085.14點，漲113.74點，漲幅1.27％。
科指高開25點或0.4％，報6,349點；現報6,445.46點，漲121.19點，漲幅1.92％。
紅籌指數報3,877.29點，上漲28.63點，漲幅0.74％。
(時報資訊)
港股繼上一日重回50日線後，19日開高走高，早盤漲近300點。
恒指19日開高61點，報25,471點；截至10點10分，報25,703.41點，上漲293.66點，漲幅1.16％。
國指高開18點，報8,989點；現報9,085.14點，漲113.74點，漲幅1.27％。
科指高開25點或0.4％，報6,349點；現報6,445.46點，漲121.19點，漲幅1.92％。
紅籌指數報3,877.29點，上漲28.63點，漲幅0.74％。
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