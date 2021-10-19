【時報-台北電】現代汽車集團中國前瞻數字研發中心上海揭幕，隨著中國前瞻數字研發中心的成立，現代汽車集團與百度Apollo等本土頭部科技企業的合作將更加密切。現代汽車集團首次對外展示和百度Apollo合作的自主泊車技術和智慧座艙產品。

現代汽車集團(中國)總裁李光國表示，期望該中心能夠持續聚焦移動出行、電動化、互聯科技和自動駕駛四大領域的創新技術和服務研發，進一步強化集團在中國的研發實力。同時，希望該中心能繼續踐行集團對中國市場的承諾，加速助力集團的數位化轉型。

現代有關人士表示，隨著中國前瞻數字研發中心的成立，現代汽車集團與百度Apollo等本土頭部科技企業的合作將更加密切。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)