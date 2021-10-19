宏碁繼上周在印度的伺服器遭駭客攻擊後，又傳出台灣的伺服器遭同一駭客組織攻擊，1周內2度遭駭，宏碁今(19日)證實這項消息，表示已立即啟動資安應變程序，通報執法機關，台灣系統被攻擊的部分不涉及客戶資訊，對營運沒有重大影響。

根據科技新聞網站ZDNet報導，駭客組織Desorden聯繫該網站，聲稱對這兩次攻擊行動負責，並表示第2次攻擊宏碁的台灣系統，是為了證明「宏碁在保護資訊數據方面的資安措施遠遠落後，是一個容易受攻擊的全球網絡」。

宏碁今日回應表示，本公司近期偵測到一起針對印度售後服務系統的攻擊，該組織後續更針對台灣系統發動攻擊。在偵測到異常後已立即啟動資安應變程序，而該事件所攻擊的台灣系統未涉及客戶資訊。相關事件已通報當地執法機關及有關政府單位，此事件對於營運未造成中斷且對財務業務無重大影響。

ZDNet報導，該組織表示入侵了宏碁台灣伺服器，其中儲存了其員工和產品信息的數據，但沒有竊取所有資訊，只獲取員工的一些細部資料，同時也立即通知宏碁管理層，宏碁也已將受影響的伺服器下線。

(時報資訊)

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