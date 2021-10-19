【時報記者沈培華台北報導】台積電ADR收盤續漲0.42%，台積電(2330)今早開高走高，盤中漲10元至600元，也帶動台股早盤大漲百點重回月線關卡。
美國科技股強勢，台積電ADR收盤價為115.34美元，漲0.42%。台積電周一開高走低收在590元，今日則是跳空開高8元至598元，早盤維持高檔整理，領先台股站回季線之上。台積電今早續強，帶動台股早盤漲逾百點，越過月線關卡。
聯電ADR周一則跌0.1%。但聯電今早也開高震盪後上漲，短多續揚。
台積電14日舉行線上法人說明會，釋出不少正面訊息，預期第4季營收可望續創歷史新高，今年美元營收估增24%，台積電並指出，今年全年及2022年產能都將維持吃緊狀態。
聯電(2303)將於10月27日接棒舉行法說會，目前法人對聯電第4季展望也仍為正向。外資法人看好，聯電將於第4季再啟動第四波漲價，有利第4季營收再挑戰新高，並且持續推升毛利率向上。
(時報資訊)
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