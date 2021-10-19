配合振興五倍券，交通部觀光局推出240萬份千元國旅券，為加碼券中面額最大，逾1190萬人登記，繼上周二(12日)抽出60萬名幸運兒後，今天再抽出60萬名，由身份證字號末2碼「87」、「04」、「40」、「29」、「71」的民眾，共60萬3338人中籤，只要身分證末兩碼相同者即中籤，中籤民眾將於當日下午5點收到簡訊通知。
觀光局表示，今天是第2次國旅券抽籤，接下來連續2周，每周二再各抽出60萬份，千元國旅券使用日期為11月1日至111年4月30日，最晚須於10月29日前登記，最後一次抽籤是在11月2日。
觀光局表示，中籤的民眾名單會於抽籤日下午5點後，公告於振興五倍券平台網站，並發送簡訊通知，民眾收到簡訊通知3日後，即可於「國旅券」抵用平台領取1000元的QR code。
觀光局表示，千元國旅券適用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、溫泉標章業者、國家風景區管理處促參案商家及觀光工廠，全台近4500間商家都可使用，向店家出示QR Code及身分證號末4碼驗證即可使用，提醒國旅券是一次使用不找零。（新聞來源：中時新聞網莊楚雯、中時陳祐誠）
(時報資訊)
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