【時報記者任珮云台北報導】成衣大廠聚陽(1477)今早股價一度站回10日線，法人認為，目前聚陽的評價偏低，可以逢低累積持股。看好3大理由包括：(1)南越兩廠已陸續復工，供應瓶頸谷底已過；(2)美國整體服飾及配件零售、批發商庫存為歷史新低水準，公司主要客戶庫存亦偏低，回補庫存之拉貨動能可期；(3)出貨主要以北美市場為主，北美市場終端需求仍維持暢旺。
聚陽主要品牌客戶為GAP、Fast Retailing等，主要通路客戶為Target、Walmart等，主要百貨客戶為Kohl’s等，2020年公司主要客戶營收比重，GAP占23%，日系客戶占比22%，Target占20%，Kohl’s 占7%，Walmart占6%。
以去年產能來看，越南廠占40%，印尼廠占34%，柬埔寨廠占20%，中國廠占4%，菲律賓廠占2%，合計總產能1460萬打，其中，代工產能占比約6-7%。公司原預期2021年產能擴充幅度將較去年成長20%以上，擴充地區以越南及印尼廠區為主，因印尼有購地興建廠房，然今年以來東南亞國家陸續因COVID-19疫情爆發，影響產線生產稼動率及原有員工招募計畫。但歐美終端市場需求暢旺，法人預期2021年及2022年新增產能幅度皆可望達雙位數成長。
聚陽自結第三季營業利益10.1億元，季增3成，稅前EPS為4.2元，略優於法人預期。
(時報資訊)
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