【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數204.37點，漲1.96點；總計424家漲、161家跌、96家持平；委買6583066張、委賣4572035張；總成交值326.51億元。

(時報資訊)

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