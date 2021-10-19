【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16883.52點，漲178.06點；總計622家漲、211家跌、105家持平；委買26479374張、委賣19486604張；總成交值1079.40億元。

(時報資訊)

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